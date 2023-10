Beursblik: opnieuw moeizaam kwartaal voor Just Eat Takeaway verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het derde kwartaal van Just Eat Takeaway verliep volgens analisten moeizaam, maar een outlookverhoging voor 2023 is niet uitgesloten. Dit is de verwachting in aanloop naar de trading update van de maaltijdbezorger, woensdag voorbeurs.

BNP Paribas verwacht dat Just Eat opnieuw een teleurstellend kwartaal achter de rug heeft, net als sectorgenoten. Op kwartaalbasis waren de volumes in de sector volgens de Franse bank vermoedelijk vlak.

De analistenconsensus van Visible Alpha houdt rekening met 224 miljoen verwerkte orders in het derde kwartaal, wat een daling op jaarbasis van 5 procent zou betekenen. De verwachting van ING is gelijk aan die van de consensus.

De brutotransactiewaarde zou volgens de consensus zijn uitgekomen op 6,7 miljard euro, een daling op jaarbasis van 4 procent. Ook hier zijn de verwachtingen van ING gelijk aan die van de markt.

ING wijst op de impact van de zwakke dollar en verwacht dat de brutotransactiewaarde bij constante wisselkoersen stabiel is gebleven.

Analisten van Barclays rekenen voor het derde kwartaal op een daling van de brutotransactiewaarde met 4 procent en een krimp van 1 procent bij constante wisselkoersen. De afname is vermoedelijk vooral te wijten aan de verwachte krimp van 6 procent in Noord-Amerika, want voor Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk & Ierland rekent de Britse bank op een groei van respectievelijk 9 en 4 procent.

Ook ING verwacht een stijging van de brutotransactiewaarde in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk & Ierland, van respectievelijk 10 en 3 procent. De krimp in Noord-Amerika zou zijn uitgekomen op 15 procent, volgens de bank.

In het derde kwartaal van 2022 verwerkte Just Eat ruim 235 miljoen orders en kwam de brutotransactiewaarde uit op ruim 6,9 miljard euro. De brutotransactiewaarde kwam in het tweede kwartaal uit op 6,6 miljard euro, aldus ING.

Outlook

De tweede helft van dit jaar belooft volgens analist Marc Hesselink van ING enorm belangrijk te worden voor de maaltijdbezorger, na zes moeizame kwartalen in de nasleep van het opheffen van de coronarestricties.

Volgens Hesselink staat Just Eat voor een positieve afslag, waarbij sprake zal zijn van een terugkeer naar groei en een aantrekkende winstgevendheid, onder meer dankzij een rem op de investeringen.

Just Eat Takeaway zelf verwacht in 2023 een positieve aangepaste EBITDA van ongeveer 275 miljoen euro. ING verwacht dat Just Eat de ruimte heeft om deze verwachting opwaarts bij te stellen naar 327 miljoen euro. De markt rekent op 300 miljoen euro.

De brutotransactiewaarde kan tot vier procent dalen of tot twee procent stijgen dit jaar, volgens de maaltijdbezorger. De groei zal wel richting het einde van het jaar plaatsvinden, benadrukte Just Eat eerder al. De vrije kasstroom moet halverwege 2024 positief zijn.

Analisten van Barclays zijn verder benieuwd naar eventuele opmerkingen over de fee caps in New York, maar verwachten geen concrete informatie. De ontwikkelingen rond de fee caps zijn volgens de Britse bank een veel belangrijkere aanjager voor het aandeel dan de kwartaalcijfers zelf.

Eind september werd bekend dat DoorDash, Uber Eats en Grubhub New York kunnen aanklagen voor de fee caps die de Amerikaanse stad oplegde aan de maaltijdbezorgers. CEO Jitse Groen rekent op een schikking. De schade van de fee caps schat de topman op ongeveer 100 miljoen dollar.