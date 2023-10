Berenberg ziet veel koerspotentie in verzekeraars Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is positief over Europese verzekeraars, waarbij NN Group er uitspringt, omdat het aandeel veel opwaarts potentieel zou hebben. Dat bleek maandag uit een sectorrapport van de zakenbank. NN Group biedt een opwaarts potentieel van liefst 66 procent. Een belangrijke aanjager voor het aandeel wordt de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen de Vereniging Woekerpolis, die nog achttien maanden op zich kan laten wachten. Voor Aegon geldt dat de neerwaartse ruimte van de koers zeer beperkt is dankzij de aandeleninkoop van 1,5 miljard euro, die goed is voor 15 procent van het dagelijkse handelsvolume in dit aandeel. Ook Beazley en Phoenix kunnen profiteren van goed nieuws terwijl Aviva veel contanten teruggeeft aan aandeelhouders. De analisten vatten samen dat de hoge solvabiliteit van gemiddeld 228 procent een opwaartse ruimte creëert van 21 procent. De verzekeringsaandelen die Berenberg volgt, "kunnen positief verrassen met dividenden en aandeleninkoopprogramma's", aldus de analisten. Daarnaast speelt de hogere rente een rol. Een langere periode van hoge rentes is gunstig voor alle verzekeraars, stelden de analisten. Berenberg heeft op NN een koersdoel van 51,70 euro en op Aegon van 6,60 euro. Bron: ABM Financial News

