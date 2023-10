Pfizer stuurt winstwaarschuwing uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd. Dit bleek uit een waarschuwing die de farmaceut afgelopen weekend uitstuurde. Voor 2023 rekent Pfizer nu op een omzet van 58,0 tot 61,0 miljard dollar. Eerder rekende Pfizer nog op een omzet van 67,0 tot 70,0 miljard dollar. De farmaceut verwacht dat de omzet uit coronavaccinaties lager uitvalt dan eerder voorzien. En dat geldt ook voor de omzet uit Paxlovid, een behandeling voor corona. En tegelijk met de omzet ging ook de outlook voor de winst omlaag. In 2023 verwacht Pfizer nu een winst per aandeel van 1,45 tot 1,65 dollar. Dat is flink minder dan de 3,25 tot 3,45 dollar die eerder werd voorzien. Overigens verlaagde Pfizer in augustus ook al de outlook voor 2023. Ook toen hing de waarschuwing samen met lagere verwachtingen voor de coronabehandelingen en -vaccinaties die Pfizer op de markt brengt. Het aandeel Pfizer lijkt maandag bijna 3 procent lager aan de dag te beginnen. Bron: ABM Financial News

