Meer winst voor JPMorgan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal meer winst behaald dan vorig jaar in dezelfde periode en presteerde ook beter dan analisten hadden verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse zakenbank. CEO Jamie Dimon sprak van "opnieuw een kwartaal met solide resultaten". Wel voegde hij daaraan toe dat dit ook te danken was aan ‘overwinsten’ op de rentebaten en lager dan gebruikelijke risicokosten. "Dat zal gaan normaliseren." JPMorgan Chase boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van bijna 13,2 miljard dollar, ofwel 4,33 dollar per aandeel, in vergelijking met 9,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar verdiende de bank 14,5 miljard dollar. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden voor het derde kwartaal op een nettowinst van 3,92 dollar per aandeel . De bank stopte afgelopen kwartaal 1,4 miljard dollar in de zogeheten stroppenpot. Vorig kwartaal was dit 2,9 miljard dollar. De inkomsten van JPMorgan stegen van 32,7 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022 naar 39,9 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte JPMorgan 41,3 miljard dollar aan inkomsten. Dimon merkte nog op dat de Amerikaanse consument, maar ook het bedrijfsleven, er per saldo gezond voor staat. Wel waarschuwde hij voor de krappe arbeidsmarkt en de hoge Amerikaanse staatsschuld. Het aandeel JPMorgan Chase noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.