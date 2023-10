Bloomberg: "TSMC krijgt verlenging van vrijstelling voor productie in China" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing heeft een verlenging gekregen van de vrijstelling van Amerikaanse handelssancties voor zijn productie in China. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een gesprek met een hooggeplaatste Taiwanese ambtenaar. 's Werelds grootste chipmaker heeft een bescheiden campus in een buitenwijk van Shanghai en exploiteert ook een faciliteit in het zuiden van de Chinese stad Nanjing. Het maakt daar 16 nanometer chips, die ongeveer vier generaties achterlopen op de laatste ontwikkelingen. Voor deze faciliteiten mag TSMC apparatuur blijven invoeren. Als een verrassing komt het besluit van Washington niet. Eerder deze week werd al bekend dat de Verenigde Staten hebben besloten om de export van halfgeleiderapparatuur naar de fabrieken van Samsung Electronics en SK Hynix in China toe te staan zonder dat hiervoor apart toestemming hoeft te worden gevraagd. Bron: ABM Financial News

