Koersalarm: aandeel Ahold onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Ahold Delhaize noteerde donderdagmiddag 2,8 procent lager. Daarmee presteerde het aandeel slechter dan dat van sectorgenoten zoals Carrefour en Colruyt. De AEX noteerde 0,6 procent hoger. Ahold Delhaize meldde zelf geen nieuws. Wel was er een rapport van zakenbank Jefferies. In dit rapport waarschuwde analist Frederick Wild dat hij verwacht dat de resultaten van Ahold Delhaize in het derde kwartaal meer onder druk stonden, met name in de VS, als gevolg van verschillende "tegenwinden voor de marge". Wel rekent Wild voor dit jaar op een "veerkrachtige" vrije kasstroom. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 28,50 euro. Bron: ABM Financial News

