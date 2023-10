Shell helpt AEX aan groene cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger, nadat de aanval op Israël door Hamas de geopolitieke onzekerheid deed stijgen, in een markt die al te maken heeft met hardnekkige inflatie en oplopende rentetarieven.

Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 730,49 punten.

Maandagochtend zien we vooral dat de defensie- en olieaandelen terrein winnen als gevolg van de oplaaiende spanningen in het Midden-Oosten.

Ook dalen de rentes wat als gevolg van de vraag naar relatief veilige waarden en stijgt de prijs voor een vat Brentolie met 2,7 procent naar 86,88 dollar per vat. "Dat is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten, zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kipoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie", reageerde investment manager Simon Wiersma van ING.

Ook profiteerde de dollar van de vraag naar relatief veilige havens. De euro/dollar daalde 0,4 procent op 1,0540.

Het lijkt er dan ook op dat op de financiële markten een voorzichtige escalatiepremie wordt ingeprijsd.

Ander nieuws kwam vandaag uit Duitsland waar de industriële productie in augustus is afgenomen. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in augustus 0,2 procent lager dan in juli. Economen rekenden een daling van 0,1 procent. Op jaarbasis lag de industriële productie 2,0 procent lager.

Verder is de macro-economische karig gevuld. In Amerika wordt Columbus Day gevierd, wat betekent dat de obligatiemarkten gesloten zijn, maar de aandelenbeurzen wel gewoon open zijn. Later deze week zal er aandacht zijn voor de inflatiecijfers in de VS en start het cijferseizoen, waarbij de nadruk op vrijdag zal liggen met onder meer de Amerikaanse financiële waarden BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Shell aan kop met een koerswinst van 2,6 procent, gevolgd door Philips met een winst van 1,9 procent. Besi verloor maandagochtend 1,7 procent.

DSM-Firmenich won 0,5 procent, ondanks een winstwaarschuwing van sectorgenoot Croda.

In de AMX kon Corbion 1,3 procent bijschrijven. Air France-KLM verloor door de onrust in het Midden Oosten ruim 3,5 procent.

In de AScX won Azerion 1,8 procent. Ebusco won 0,2 procent in aanloop naar de cijfers die op 11 oktober voorbeurs worden gepubliceerd. Het bedrijf maakte vandaag nog bekend dat het Belgische Multiobus 20 bussen heeft besteld in Deurne.

Pharming sloot de gelederen met een verlies van 1,4 procent.

Op de lokale markt noteerde het aandeel Lucas Bols 70 procent hoger op 17,35 euro, nadat grootaandeelhouder Nolet een overnamebod heeft gedaan van 18,00 euro per aandeel. Lucas Bols wordt daarmee gewaardeerd op 269,5 miljoen euro. Nolet heeft al een belang van 29,9 procent in Lucas Bols.