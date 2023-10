Beursblik: sterk banenrapport VS leidt tot hogere rentes

Ik heb al eens eerder aangegeven, FED en ECB zijn al enige jaren de regie kwijt, noch bezitten zij de competentie om alert, tijdig en (des-)kundig te reageren op economische en financiële ontwikkelingen. Met jaren lang “gratis geld” weggeven, konden zij goed “scoren”, maar nadenken over de consequenties? Zij lopen steeds achter de ontwikkelingen aan en hebben geen duidelijk inzicht in de risico factoren. Van de regeringen en ambtenaren hoef je niets te verwachten, die missen eveneens competentie en visie. Van geld uitgeven raken zij in extase. Van de grote economen zoals, Keynes, Adams, Marx of Tinbergen hebben zij waarschijnlijk nog nooit gehoord. Enige optie nu is om economieën in een recessie te drukken, dan kan met een nog hogere rente. Uiteindelijk betalen burgers en bedrijven het gelag. Echter het is dwaas om nu de rente verder te verhogen. Je kunt niet jarenlange slecht geld beleid in 1 jaar wegpoetsen met een snelle renteverhoging in een krappe arbeidsmarktsituatie met een kans op loon-prijs spiraal ontwikkeling. Los nog van het feit dat veel banken en overheden door de hoge rente in problemen zijn en nog verder komen. Kortom slecht beleid op slecht beleid continueren kan m.i. niet goed blijven gaan.