Beursblik: geen exceptioneel kwartaal Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft niet bepaald een exceptioneel derde kwartaal achter de rug. Dit concludeerde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag in een rapport op basis van een eerste update van de energiereus. Ten opzichte van de in juli afgegeven outlook voor het derde kwartaal, zag Mulder weinig verrassingen. De analist voorziet een verbeterde productie bij Upstream en 100 miljoen dollar aan lagere overheadkosten. Dit wordt weer teniet gedaan door de lagere bezettingsgraad bij de raffinaderijen en de chemiefabrieken. "Per saldo zullen de verschillen klein zijn." Op 2 november komt Shell met definitieve cijfers over het derde kwartaal. In aanloop naar deze cijfers handhaafde ING het koopadvies op Shell met een koersdoel van 31,30 euro. ING zegt daarmee vertrouwen te hebben in de strategie van het bedrijf om meer geld te verdienen aan een vat olie. Ook merkte de analist op dat OPEC+ er alles aan doet om de olieprijzen hoog te houden en een sterke kasstroom legt de basis voor hogere dividenden en aandeleninkoopprogramma's. Het aandeel Shell koerste vrijdag 1,2 procent hoger op 30,04 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.