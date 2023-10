Beursblik: Ebusco ondanks koersdaling niet koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Ebusco is ondanks de enorme koersval van de afgelopen periode nog niet koopwaardig. Dit bleek uit een rapport van analist Eric Wilmer van Van Lanschot Kempen, waarin hij het aandeel is gaan volgen met een verkoopadvies. Wilmer twijfelt niet aan de voordelen die de composietbus van Ebusco biedt, met een veel lager gewicht dan andere elektrische bussen, maar heeft wel twijfels over de omzet, de marges en de kasstroom in 2024 en 2025. "We denken niet dat Ebusco in 2024 een positieve EBITDA zal boeken." De fabrikant van elektrische bussen kampt met aanvoerproblemen, waardoor veel bussen momenteel niet uitgeleverd kunnen worden. De taxaties van Wilmer liggen significant onder de analistenconsensus. Het aandeel Ebusco noteerde dinsdag bijna 5 procent lager op 4,42 euro. Bron: ABM Financial News

