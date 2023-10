ABN AMRO haalt Flow Traders van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor het aandeel Flow Traders verlaagd van Outperform naar Neutraal, en het koersdoel van 28,70 naar 19,80 euro, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers op 26 oktober en bij gebrek aan aanjagers op korte termijn. Dat bleek maandag uit een rapport van de bank. ABN AMRO rekent op netto handelsinkomsten van 54,6 miljoen euro, wat 10,3 procent meer is dan het voorgaande kwartaal, maar 51 procent minder dan een jaar eerder. Deze lage verwachting komt overeen met de bredere markt voor ETP's, die "duidelijk achterblijft", volgens de analisten. Het verhandelde volume in het derde kwartaal zou uitkomen op 335 miljard euro, wat ongeveer gelijk is aan het voorgaande kwartaal, maar ruim 18 procent minder dan een jaar eerder. Matige volatiliteit verkleint de bandbreedte tussen laat- en biedkoersen en dat versterkt de druk op het resultaat, aldus ABN AMRO. De diversificatiestrategie van Flow Traders hielp in het afgelopen kwartaal niet veel, omdat de marktvolumes voor bedrijfsobligaties ook met 6 procent daalden, terwijl ook de markt voor digitale beleggingen in het slop zat, met een volumedaling van Crypto ETPs van bijna 16 procent. Flow Traders leek begin dit jaar nog serieus van plan om geld te lenen voor meer handelskapitaal, maar door de marktomstandigheden is dat niet meer mogelijk. Het vertrek van de chief trading officer draagt volgens ABN AMRO ook bij aan de onzekerheid over het potentieel op de korte termijn. De zwakke markt voor ETP en de lastige zakelijke kredietmarkt zullen de winst in 2023 en mogelijk ook in 2024 onder druk houden en daarom blijft ABN AMRO Oddo voorlopig liever aan de zijlijn met het aandeel. Bron: ABM Financial News

