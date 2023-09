Shutdown VS lijkt onvermijdelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een shutdown van de overheid in de Verenigde Staten lijkt onvermijdelijk, nu er in het Amerikaanse Congres nog altijd geen akkoord is over een begroting voor het komende jaar en de deadline van zondag middernacht nadert. "Vandaag ziet het ernaar uit dat we zondag beginnen met de landelijke sluiting van verschillende overheidsdiensten. Hoewel dit economisch niet zo belangrijk is als het bij een kortetermijnverschijnsel blijft, kan het wel het consumentenvertrouwen beïnvloeden", zei strateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. Volgens ING zal een shutdown van de Amerikaanse overheid "de economie verstoren en de gegevensstroom beperken die de Fed nodig heeft om een verdere renteverhoging te rechtvaardigen." Met andere woorden: een shutdown maakt het waarschijnlijker dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente. Van de 12 wetsvoorstellen die nodig zijn om een shutdown te voorkomen, werden er tot nog toe slechts twee goedgekeurd in het Huis. In de Senaat is nog niets in stemming gebracht. De verdeeldheid blijft groot over kwesties als financiële steun voor Oekraïne en financiering voor grensbewaking en migranten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. De Republikeinse Huisvoorzitter Kevin McCarthy wordt geconfronteerd met 10 tot 20 partijleden die herhaaldelijk vooruitgang in de richting van een begrotingsdeal hebben geblokkeerd. En met een krappe meerderheid van 221-212 in het Huis heeft McCarthy weinig bewegingsruimte om wetsvoorstellen aan te nemen met alleen steun van zijn partij. McCarthy wil vrijdag in het Huis stemmen over een tijdelijke wet die grensbeveiligingsmaatregelen bevat maar geen steun voor Oekraïne. In de door de Democraten geleide Senaat wordt nog gewerkt aan een eigen kortetermijnmaatregel voor overheidsfinanciering tot 17 november, waarin ook 6 miljard dollar aan steun voor Oekraïne is verwerkt maar juist geen grensmaatregelen. Deze wet wordt alleen aangenomen bij 60 of meer stemmen voor in de Senaat. De Democraten hebben momenteel een meerderheid van 51 tegen 49 Republikeinen. McCarthy hoopt nog wel op een akkoord over grensbewaking. Een deal daarover met de Democraten zou ervoor kunnen zorgen dat er alsnog een tijdelijke begroting komt. Economen van Goldman Sachs hebben daar weinig vertrouwen in. De bank schat de kans op een shutdown nu op 90 procent en verwacht dat deze drie weken zal duren. Bron: ABM Financial News

