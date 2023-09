Technologie Onward Medical ingezet voor herstel functionaliteit bovenste ledematen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN) Onward Medical heeft voor het eerst zijn ARC-IM Stimulator bij een mens geïmplanteerd om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen. Dit maakte het medische technologiebedrijf woensdagochtend bekend. De technologie van Onward wordt gebruikt voor het herstellen van functionaliteiten van mensen met een dwarslaesie. Het is nu voor het eerst dat deze wordt ingezet om de beweging en functie van de bovenste ledematen te herstellen. Dit werd gecombineerd met een draadloze brein-computer interface (BCI), ontworpen om gedachtegestuurde bewegingen te initiëren wanneer gekoppeld aan ARC-IM. "Deze nieuwste doorbraak maakt deel uit van een lopend klinisch onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van gedachte-geïnitieerde ruggenmergstimulatie na SCI", aldus Onward, dat in de komende maanden meer informatie over deze toepassing wil verstrekken. Bron: ABM Financial News

