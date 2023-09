Teleurstellende nieuwe outlook ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe outlook van ASM International stelt wat teleur. Dit zeiden analisten van zakenbank Jefferies dinsdag in een rapport. In aanloop naar een beleggersdag vandaag in Londen, verhoogde ASMI de outlook voor 2025 en gaf het ook doelstellingen voor 2027 af. ASMI rekent voor 2025 op een omzet van 3,0 tot 3,6 miljard euro. De oude outlook stond op 2,8 tot 3,4 miljard euro. De outlook voor de marges bleef onveranderd. "De stijging van de omzetdoelen voor 2025 is enigszins teleurstellend", aldus Jefferies. "De overname van SiC zal in 2025 al 150 tot 200 miljoen euro bijdragen aan de omzet, wat betekent dat de verwachtingen voor de kernactiviteiten min of meer onveranderd blijven." Wel voegde de bank daaraan toe dat ASMI doorgaans vrij conservatief is in het afgeven van een outlook, zeker nu de marktomstandigheden ook nog eens uitdagend zijn. Jefferies heeft er wel vertrouwen in dat ASMI de doelstellingen voor 2025 zal weten te overtreffen. De zakenbank heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 600,00 euro. Het aandeel daalde dinsdag met 3,6 procent naar 366,50 euro. Bron: ABM Financial News

