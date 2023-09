Berenberg verlaagt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Unilever verlaagd van 61,40 naar 59,30 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Volgens Berenberg heeft de onderneming inmiddels het ergste deel van de kosteninflatie achter de rug, waarmee de aandacht volgens de bank verschuift naar de autonome omzetgroei, de operationele marge en de beloning van de aandeelhouder. Berenberg stelde vast dat het aandeel Unilever momenteel gewaardeerd wordt op 17 keer de winst per aandeel voor 2024. Dat is een aanzienlijke korting ten opzichte van sectorgenoten als Procter & Gamble en Colgate, die op respectievelijk 22 en 21 zitten. Analisten van de bank verwachten dat Unilever in de jaren 2024 tot en met 2027 per jaar gemiddeld 4,5 procent autonome omzetgroei en een stijging van 6 procent in de winst per aandeel laat zien. Daarbij ligt het dividendrendement van Unilever volgens Berenberg op bijna 4 procent. Berenberg is verder goed te spreken over de nieuwe CEO Hein Schumacher. Volgens de bank heeft Unilever te veel merken in zijn stal, en mogelijk zal Schumacher hier iets aan doen. De analisten wezen er in het rapport op dat de CEO bij zijn vorige baan, bij Royal FrieslandCampina, ook een flink aantal niet-kernactiviteiten afstootte. Schumacher wist bij FrieslandCampina zowel de omzet als de winst met dubbele cijfers te verhogen. Het aandeel Unilever sloot maandag op 47,09 euro. Bron: ABM Financial News

