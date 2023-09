EU roept op tot meer markttoegang en eerlijke concurrentie met China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft opgeroepen tot meer markttoegang en eerlijke concurrentie met China. Dit werd maandag bekend na afloop van de tiende economische en handelsdialoog op hoog niveau tussen de EU en China, de HED. Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis en He Lifeng, vice-premier van de Staatsraad, bespraken vooral de macro-economische situatie in de EU, China en wereldwijd. Dombrovskis benadrukte in het bijzonder de gevolgen van de niet-uitgelokte aanval van Rusland op Oekraïne voor de wereldwijde economische groeivooruitzichten en voor de voedsel- en energiezekerheid. De twee partijen bespraken ook markttoegang en kwesties met betrekking tot de toeleveringsketen. Daarbij riep Dombrovskis op om vooruitgang te boeken met betrekking tot de bezorgdheid van de EU over de toegang tot de Chinese markt en om het evenwicht in de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en China te herstellen op basis van transparantie, voorspelbaarheid en wederkerigheid. Ook moeten de partijen mogelijke manieren vinden om de multilaterale samenwerking te verbeteren, aldus de uitvoerend vicevoorzitter. Bron: ABM Financial News

