Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 47,00 naar 45,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit maakte de bank maandagochtend bekend. De aanleiding voor de koersdoelverlaging is dat Aperam afgelopen vrijdag negatiever is geworden over het derde kwartaal dan bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal in juli. Vanwege hogere voorraadverliezen en lagere verzendingen rekent Aperam nu op een EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro. Dit is aanzienlijk minder dan de 62 miljoen euro waarop Deutsche Bank rekende of de 72 miljoen euro van de analistenconsensus. De bank merkte dan ook op dat het moeilijk is om dit geen teleurstelling te noemen, hoewel het al wel duidelijk was dat de uitdagingen groot waren, gezien de ontwikkeling van de prijzen en de volumes in de tweede jaarhelft. Maar volgens de bank lonkt de bodem van de cyclus. Ondanks dat Aperam met veel tijdelijke tegenwind te kampen heeft gehad, beginnen de spotprijzen zich te herstellen in een omgeving van zwakke volumes, aldus de analisten. Daarom verlaagde Deutsche Bank wel het koersdoel om het diepere dieptepunt in het tweede halfjaar te weerspiegelen, maar verwacht de bank nog steeds een significant herstel van de winstcijfers in 2024 en 2025. Deutsche Bank houdt er rekening mee dat de aandelen in eerste instantie zullen dalen, maar zien dit uiteindelijk als een koopkans. Bron: ABM Financial News

