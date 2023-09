Video: Klaver kost banken 3 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van ABN AMRO en vooral ING staan vrijdag stevig onder druk en verloren vandaag circa 3 miljard euro aan waarde na een motie van politicus Jesse Klaver. Klik hier voor: Klaver kost banken 3 miljard euro aan waarde "De belangrijkste verklaring is dat de Nederlandse Tweede Kamer van plan is om een extra bankenbelasting in te voeren", zegt analist Corné van Zeijl van Cardano. "En dat is slecht voor de winstgevendheid van de banken." Daarbovenop wil de Kamer ook nog eens de inkoop van eigen aandelen gaan belasten. En dat is volgens Van Zeijl "nu niet echt slim om te doen". De analist vreest dat met dit soort maatregelen bedrijven naar het buitenland vluchten. Van Zeijl wijst er nog wel op dat Nederland nog steeds een grote aandeelhouder van ABN AMRO is. En dat belang is vandaag ook 250 miljoen euro minder waard geworden. Bron: ABM Financial News

