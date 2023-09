AEX wacht rode opening na Amerikaans rentebesluit

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een lagere opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,8 procent lager.

Woensdag keken beleggers op het Damrak nog met vertrouwen uit naar het rentebesluit 's avonds van de Amerikaanse Federal Reserve. De AEX klom onder aanvoering van verzekeraars, die doorgaans profiteren van een hogere rente, met een half procent naar 738,32 punten.

De Amerikaanse rente bleef, zoals vrijwel unaniem werd verwacht, ongewijzigd op het hoogste niveau sinds 2001, op 5,25 tot 5,50 procent. De Fed hield wel de deur open voor nog één renteverhoging in november, en dit was voor beleggers een lichte tegenvaller.

Uit de begeleidende dot plot kwam vervolgens ook naar voren dat de Fed-leden verwachten dat de rente in de komende jaren minder snel verlaagd zal worden dan eerder gedacht.

Zo zal de rente in 2024 twee keer worden verlaagd met 25 basispunten, is nu de inschatting. In de vorige projectie ging de Fed nog uit van vier verlagingen.

Het jaarlijkse rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties koerste woensdagavond 9 basispunten hoger naar 4,43 procent.

Tijdens zijn toelichting zei voorzitter Jerome Powell onder andere dat de prijsdruk enkele bemoedigende tekenen van versoepeling vertoonde, maar dat het terugdringen van de inflatie naar een doelstelling van 2 procent nog lang niet voorbij is.

Wel werd de Fed woensdag veel positiever over de economische vooruitzichten. De centrale bank houdt nu rekening met een economische groei van 2,1 procent in 2023. In juni rekende de centrale bank nog slechts op een groei van 1,0 procent.

Voorafgaand aan de bekendmaking van het rentebesluit koerste de hoofdgraadmeter S&P 500 licht in het groen, om vervolgens gestaag terrein prijs te geven en met een verlies van krap 1 procent te sluiten op het laagste niveau van de handelsdag.

Techaandelen werden relatief hard geraakt met een verlies voor de Nasdaq index van 1,5 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index met 0,2 procent slechts nipt terrein prijs gaf. Ook de Amerikaanse olie-future deed een stapje terug, met een daling van 1,0 procent tot 90,28 dollar per vat.

In Azië is het sentiment vanochtend bedrukt en de beurzen in Sydney, Tokio, Seoel en Hongkong noteren circa 1,5 procent in het rood.

In aanloop naar het rentebesluit veerde de euro woensdag op ten opzichte van de dollar, maar na het besluit werden deze winsten weer prijsgegeven. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,0636.

Ook vandaag zal de aandacht weer uitgaan naar rentebesluiten. Onder meer de Bank of England, de Zwiterse centrale bank, Norges Bank, de Zweedse Riksbank en de Turkse centrale bank zijn aan zet.

Daarnaast staan in de VS ook onder meer de Philadelphia Fed index, de bestaande woningverkopen en de index van de leidende indicatoren in augustus op de rol.

Bedrijfsnieuws

Betaalbedrijf Adyen gaat zijn betaaldiensten aan True Alliance leveren, een grote verkoper en distributeur van mode-, sport- en outdoor-artikelen in Australië en Nieuw-Zeeland. Financiële details werden niet gegeven.

Vereniging Ajax koos woensdag een nieuw bestuur. Op de buitengewone algemene ledenvergadering werden voorzitter Ernst Boekhorst, John Busink, Marjon Eijlers, Giovanni Fränkel, Sirik Goeman, Pim van Dord en René Zegerius voor drie jaar aangesteld.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde woensdag 0,9 procent tot 4.402,20 punten. De Nasdaq daalde 1,5 procent tot 13.469,13 en de Dow Jones-index zakte 0,2 procent tot 34.440,88 punten.