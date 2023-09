CEO Just Eat rekent op schikking over fee caps in New York

(ABM FN-Dow Jones) De rechtszaak over de zogeheten fee caps in New York City zal vermoedelijk worden opgelost met een schikking. Dit zei CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway in een video-interview op Deaandeelhouder.nl.

"Normaal gesproken worden dit soort dingen in Amerika opgelost met een schikking", aldus Groen in de uitzending, die daaraan toevoegde dat Just Eat Takeaway behoorlijke schade heeft geleden door deze fee caps. Groen sprak van ongeveer 100 miljoen dollar. "En dat is ook precies de reden dat die business in de US onder druk stond."

"Het ziet er goed uit voor ons", concludeerde de CEO van de maaltijdbezorger.

Dinsdagavond werd bekend dat een federale rechter in de VS de verlenging van de fee caps, dat zijn plafonds op de commissies die maaltijdbezorgers in rekening mogen brengen bij restaurants, in strijd met de wet vindt.

New York bepaalde tijdens de coronacrisis dat maaltijdbezorgers aangesloten restaurants maximaal een commissie van 5 procent mochten rekenen voor aanwezigheid op hun platform en voor bijvoorbeeld de afhandeling van de betaling en nog eens 15 procent voor als het restaurant de maaltijd ook liet bezorgen in plaats van dit zelf te doen.

Tijdens een crisis is dit wellicht te billijken, zei Groen. "Dat moet dan maar."

Echter toen New York deze maatregelen verlengde aan het einde van de pandemie, werd dit volgens Groen een ander verhaal.

In augustus 2021 werden deze caps namelijk permanent. De maaltijdbezorgers, naast Just Eat Takeaway ook DoorDash en Uber Eats, stapten vervolgens naar de rechter om het besluit ongedaan te maken en eisten een schadevergoeding.