CEO BAM voorgedragen voor herbenoeming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM wil CEO Ruud Joosten voordragen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van vier jaar. Dit maakte de bouwer woensdagochtend bekend. De huidige termijn van Joosten loopt tot en met 10 april volgend jaar. De raad van commissarissen van BAM toonde zich woensdag zeer content over de afgelopen bestuursperiode. "De raad van commissarissen is tot de conclusie gekomen dat Ruud Joosten uitstekend heeft gepresteerd in zijn rol als CEO en de prestatie van BAM heeft verbeterd, op basis van de succesvolle implementatie van de strategie 'Building a sustainable tomorrow' en de verdere verlaging van het risicoprofiel van de onderneming", zei voorzitter Henk Rottinghuis van de RvC van BAM. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.