Beursblik: ING verlaagt koersdoel Avantium

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Avantium verlaagd van 10,95 naar 9,57 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank.

De analisten van de bank hebben hun model aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met het huidige obligatieklimaat. Dit zorgde voor een verlaging van de projectwaarderingen.

Wel werd ING een stuk positiever over de omzet in 2023, nadat deze in de eerste jaarhelft 40 procent hoger uitviel dan voorzien. Voor 2023 rekent ING nu op een omzet van 28,5 miljoen euro, bijna 10 miljoen euro meer dan de oude taxatie.

ING zei verder de komende 12 maanden geen rekening te houden met een kapitaalverhoging door Avantium.

Het aandeel Avantium noteerde maandagochtend 1,2 procent hoger op 3,26 euro.

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.