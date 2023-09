Société Générale beperkt groei voor sterkere buffer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale wil de komende jaren beperkt groeien, door alleen nog kapitaal te investeren in de online-broker Boursorama en in autoleasebedrijf ALD, terwijl AI-programma's moeten helpen om kosten te besparen. Dat bleek maandag uit een strategie-update van de Franse bank. De samengestelde jaarlijkse omzetgroei zal tussen 2022 en 2026 gemiddeld tussen 0 en 2 procent liggen, terwijl de gemodelleerde risico's, dat wil zeggen de risicogewogen balans, niet meer dan 1 procent per jaar mogen groeien. Zo wil de Franse bank zijn kapitaalbuffer onder Basel IV versterken tot 13 procent per eind 2026. Daarbij moet de bank ook opboksen tegen strengere kapitaalregels en andere regelgeving die de buffers dit jaar laten zakken. De kapitaalbuffer zal daarom pas begin 2025 boven 12 procent uitkomen. De bank zal vanaf dit jaar 40 tot 50 procent van de nettowinst uitkeren aan aandeelhouders, en vanaf volgend jaar zal dat gebeuren met een evenwichtige mix van contant dividend en aandeleninkopen. De bank belooft strenge criteria aan te houden in zijn leningenportefeuilles. Leningen moeten onder andere aan de duurzaamheidsdoelstelling voldoen en bijdragen aan de winst. De bank wil bovendien in 2026 voor 1,7 miljard euro aan kosten besparen, waarvan 40 procent 'nieuwe' besparingen zijn, naast bestaande plannen om de netwerken in Frankrijk samen te voegen en de integratie van LeasePlan. De verhouding tussen kosten en inkomsten moet daardoor onder 60 procent dalen. Société Générale trekt 1 miljard euro uit om de transformatie in de komende drie jaar te bekostigen. Data en kunstmatige intelligentie zouden in 2026 ongeveer 500 miljoen euro per jaar aan waarde moeten gaan creëren, onder andere door digitale verkoop van bankproducten en lagere kosten van dienstverlening aan klanten. De blootstelling aan olie- en gaswinning moet in 2025 zijn gehalveerd, waar de bank eerder nog een afname met 20 procent ten doel stelde. In 2030 moet de reductie 80 procent zijn. Daarnaast stelt de bank diverse nieuwe duurzaamheidsdoelen, onder andere voor leningen aan de cement- en de auto-industrie. De eigen CO2-voetafdruk van de bank moet halveren tussen 2019 en 2030. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.