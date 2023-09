Video: Nico Bakker acht NN, OCI en PostNL koopkandidaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Technisch analist Nico Bakker presenteert drie aandelen die de potentie hebben om flink noordwaarts te koersen. Klik hier voor: NN, OCI en PostNL koopkandidaten. Bij NN ziet Bakker, die namens BNP Paribas optreedt, "de bulls doorstomen" naar 42,80 en daarna zelfs 46 euro. Het beeld bij OCI is min of meer hetzelfde volgens Bakker. Na een rally tot 36 euro volgde een correctie die de koers weer terugzette op bijna 20 euro. En nu is er "voldoende opwaarts potentieel", vindt Bakker, die daarbij kijkt naar de recente piek op 36 euro. Bij PostNL ziet de technisch analist "de start van een verse uptrend". Die kan het aandeel naar 3 of zelfs 4 euro brengen, aldus Bakker. Bron: ABM Financial News

