Beursblik: lancering AI-platform CM.com beperkte impact in tweede jaarhelft

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) De lancering van het AI-platform door CM.com zal in de tweede helft van dit jaar een beperkte impact hebben op de omzet, maar het versterkt wel het aanbod van het bedrijf. Dit oordeelde analist Thymen Rundberg van ING vrijdag in een rapport. CM.com heeft na een succesvolle pilot onder klanten zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) daadwerkelijk gelanceerd, zo merkte de analist op. Het platform moet bedrijven helpen om efficiënter met hun klanten te communiceren. Het platform staat evenwel nog in de kinderschoenen, nuanceerde Rundberg, waardoor de impact op de omzet in de tweede jaarhelft beperkt zal zijn. "Maar het versterkt wel het aanbod van CM.com en we verwachten een grotere impact in de komende jaren", concludeerde de analist. ING heeft een koopadvies op CM.com met een koersdoel van 12,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met krap een procent tot 9,06 euro. Bron: ABM Financial News

