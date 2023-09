Aandeelhouders Flow Traders akkoord met benoeming CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Flow Traders zijn donderdag akkoord gegaan met de directe benoeming van Hermien Smeets-Flier tot nieuwe financieel directeur van het bedrijf. Dit bleek na afloop van een bijzondere algemene vergadering die de flitshandelaar hield. De benoeming van Smeets-Flier werd gesteund door een meerderheid van 99,8 procent van het vertegenwoordigde aandelenkapitaal. De benoeming geldt tot de jaarvergadering van 2027. Smeets-Flier heeft een lange staat van dienst bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Voordat ze bij Flow Traders kwam, was ze Chief Financial Risk Officer en bestuurslid bij Achmea Investment Management. Bron: ABM Financial News

