Video: beursgenoteerd vastgoed flink achtergebleven maar nog geen koopmoment - Van Lanschot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursgenoteerd vastgoed is "behoorlijk" achtergebleven op de brede markt, en dat is opvallend. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen in de studio van ABM Financial News op Beursplein 5. Toch denkt Van Leenders niet dat dit een instapmoment is. Klik hier voor: beursgenoteerd vastgoed flink achtergebleven maar nog geen koopmoment "We zien een opeenstapeling van problemen." Covid heeft "heel veel teweeg gebracht" en vastgoed is ook heel gevoelig voor hogere rentes. Op een zeker moment moeten vastgoedbedrijven zich herfinancieren, en dat zal tegen een hogere rentevergoeding gaan gebeuren, waarschuwt Van Leenders. En vastgoed als inflatiehedge 'is een beetje discutabel'. "Wil je optimistisch zijn over vastgoed, dan moet je echt een rentedaling zien", vindt Van Leenders. En die moet gezien de herfinancieringen dan wel binnen nu en anderhalf jaar komen. Van Lanschot Kempen denkt dat de renteverhogingen inmiddels wel grotendeels achter de rug zijn, maar van een verlaging is nog geen sprake. "Dus vandaar dat we die neutrale visie op vastgoed hebben." Bron: ABM Financial News

