Beursblik: Apple onthult iPhone 15

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple lanceert dinsdag tijdens zijn "Wonderlust"-event naar verwachting de iPhone 15, een nieuwe iPad en de Apple Watch Series 9. "Welkom bij mijn jaarlijkse dag waarop ik me laat verleiden tot het kopen van een nieuwe iPhone die ik eigenlijk niet nodig heb, maar wel heel graag wil hebben. Apple lanceert vandaag zijn nieuwe productportefeuille, wat eigenlijk een potentiële macro-mover is," zei marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank dinsdag. Analisten denken dat Apple dinsdag vier nieuwe iPhone 15-modellen lanceert; twee basismodellen en twee duurdere Pro-versies, die mogelijk 100 of 200 dollar duurder zijn dan eerdere Pro-modellen. De iPhone 14 Pro had vorig jaar een vanafprijs van 999 dollar en de grotere Pro Max toen een vanafprijs van 1.099 dollar. "Hoewel de nieuwe iPhone waarschijnlijk de krantenkoppen zal halen, zullen de belangrijkste upgrades waarschijnlijk beperkt blijven tot de chipsets en de camera", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op het evenement. "Daarnaast zal de nieuwe USB-C oplaadconnector waarschijnlijk de oude lightning-connector vervangen, in lijn met recente EU-wetgeving die USB-C als gemeenschappelijke oplaadstandaard heeft aangenomen. Mogelijk komt er ook een update van de Vision Pro headset die in juni werd onthuld", verwacht Hewson. Hoewel Apple de afgelopen jaren zijn activiteiten snel heeft proberen te diversifiëren, is de iPhone nog steeds goed voor ongeveer de helft van de totale omzet. Toch loopt de omzet terug. In het meest recent gerapporteerde kwartaal dat eindigde op 1 juli, daalde de omzet uit de iPhone-verkopen met 2,4 procent tot 39,7 miljard dollar, waarmee de ramingen van analisten niet werden gehaald. Apple heeft ook te maken met meer druk in de belangrijke Chinese markt. De Chinese overheid heeft in de afgelopen weken overheidsmedewerkers gevraagd geen iPhones te gebruiken voor hun werk, meldde The Wall Street Journal vorige week. Huawei Technologies introduceerde ook een nieuwe telefoon die Apple meer concurrentie zal geven in het hogere segment van de Chinese smartphonemarkt, waar Apple momenteel domineert. Analisten verwachten dat de combinatie van deze twee gebeurtenissen het komende jaar druk zal zetten op de Chinese activiteiten van Apple. Het Apple-evenement begint dinsdagavond rond 19.00 uur Nederlandse tijd. Bron: ABM Financial News

