Nederlandse inflatie inderdaad gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse inflatie is in augustus inderdaad gedaald tot 3,0 procent. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eind augustus meldde het CBS al in een snelle raming een afname tot 3,0 procent.

De consumentenprijzen stegen in juli nog met 4,6 procent op jaarbasis. In juni was dit nog 5,7 procent. Deze daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie.

In augustus was energie 46,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli waren de prijzen 34,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Naast energie had ook de prijsontwikkeling van voeding een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. De prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen daalde van 11,7 procent in juli naar 9,7 procent in augustus. Vooral de prijsontwikkelingen van vlees en brood- en graanproducten droegen bij aan deze afname. Daarnaast had ook de prijsontwikkeling van vliegtickets een drukkend effect.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Motorbrandstoffen waren in augustus weliswaar 0,6 procent goedkoper dan een jaar eerder, maar in juli was de prijsdaling op jaarbasis 11,1 procent. Daarnaast hadden ook de prijzen van kleding een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Op maandbasis kwam de prijsstijging in augustus uit op 0,4 procent.