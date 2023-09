Reuters: China wil samenwerken met Europa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China en de Europese Unie moeten zich "verenigen en samenwerken" tegen de wereldwijde onzekerheden. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van uitspraken van de Chinese premier Li Qiang in de marge van de G20-top in New Delhi. "Risicopreventie sluit samenwerking niet uit, onderlinge afhankelijkheid mag niet worden gelijkgesteld aan onveiligheid", zei Li tegen de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De Chinese premier dringt er bij het blok op aan om een niet-discriminerende omgeving te creëren voor Chinese bedrijven en voegde eraan toe dat China bereid is om de dialoog en samenwerking te versterken op gebieden zoals schone energie en groene financiën, citeerde Reuters ook een verklaring van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken. Li woonde de top bij als vertegenwoordiger van president Xi Jinping, die niet aanwezig was. In juni heeft de EU een strategie van "de-risking" aangenomen om haar afhankelijkheid van de Chinese economie te beheersen. Bron: ABM Financial News

