DocuSign verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DocuSign heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van het bedrijf voor elektronische handtekeningen. In het afgelopen kwartaal boekte DocuSign een nettowinst van 7,4 miljoen dollar, ofwel 0,04 dollar per aandeel, tegen een verlies van 45,1 miljoen dollar een jaar eerder. Op aangepaste basis steeg de winst van 0,44 naar 0,72 dollar per aandeel. De omzet nam op jaarbasis toe van 622 naar 688 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een aangepaste winst van 0,66 dollar per aandeel op een omzet van 678 miljoen dollar. In het afgelopen jaar voerde DocuSign tweemaal een ontslagronde door. Het bedrijf zegt nu 6.748 werknemers in dienst te hebben, circa 16 procent minder dan de 8.061 een jaar eerder. Outlook Voor heel het jaar mikt DocuSign op een omzet van 2,73 tot 2,74 miljard dollar, waar eerder nog werd gemikt op 2,71 tot 2,73 miljard dollar. Analisten mikken voor dit jaar op een winst per aandeel van 2,56 dollar bij een omzet van 2,72 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.