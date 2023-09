Regen zit Heineken dwars Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bierbrouwer Heineken heeft last gehad van de regenachtige zomermaanden. Dit zei CEO Dolf van den Brink op een bijeenkomst georganiseerd door het Britse Barclays. De regenval in Europa gedurende juli en augustus "was zeker erger dan we hadden verwacht", aldus de topman donderdag tijdens de bijeenkomst. Bij de halfjaarcijfers eind juli, die zwakker waren dan voorzien door analisten, zei Heineken voor 2023 te rekenen op een autonome groei van de operationele winst met circa 0 tot 5 procent. Dat is minder dan de 5 tot 10 procent groei waarop de brouwer rekende voor de halfjaarcijfers. Het aandeel Heineken sloot donderdag op 76,52 euro. Bron: ABM Financial News

