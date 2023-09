Shell wil Duitse Sonnen verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell is op zoek naar een koper voor het Duitse Sonnen, een fabrikant van slimme energieopslagsystemen. Dit schreef de Duitse zakenkrant Handelsblatt donderdag op basis van bronnen. Naar verluidt zou de divisie een bedrag van 1,35 tot 1,8 miljard euro kunnen opbrengen, ofwel circa drie tot vier keer de verwachte omzet in 2023 van 450 miljoen euro. Vier jaar geleden kocht Shell Sonnen voor circa 500 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

