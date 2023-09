Correctie: Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag lager gesloten, door zorgen over een hogere rente na sterke cijfers over de dienstensector.

De S&P 500 index sloot 0,7 procent lager op 4.465,48 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 13.872,47 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent lager op 34.443,19 punten.

Beleggers maakten zich onder andere zorgen over de oplopende rentes en de hogere olieprijzen die ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren, aldus Capitol Securities Management.

De Amerikaanse economie is nog steeds oververhit, bleek woensdag. De ISM-index liet zien dat de dienstensector in de VS in augustus voor de achtste maand op rij is gegroeid. Zowel de werkgelegenheid, als de prijzen en nieuwe orders stegen sterk. S&P Global meldde een stagnerende dienstensector.

Ook werd bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in juli is gestegen. De export steeg in juli met 1,6 procent tot 251,7 miljard dollar, terwijl de import met 1,7 procent toenam tot 316,7 miljard dollar.

De rendementen op obligaties stegen, omdat beleggers verwachten dat de Fed nu meer zal moeten doen om de inflatie te bestrijden.

De olieprijs steeg 1 procent, nadat gisteren nog het hoogste niveau in 10 maanden werd bereikt. Een vat WTI-olie sloot 1 procent hoger op 87,54 dollar.

Het Beige Book van de Fed liet zien dat de Amerikaanse economie in juli en augustus in een bescheiden tempo groeide, met dank aan de "laatste fase van inhaalvraag" naar vrijetijdsactiviteiten bij de Amerikaanse consument. De banengroei was matig in het gehele land. De lonen stegen nog maar bijna overal in de Verenigde Staten verwachten respondenten dat die loonstijgingen in de komende maanden zullen afnemen.



De euro noteerde rond 1,0727 dollar. De dollar profiteerde van risicomijdend gedrag van beleggers.

"Er is ook wel reden voor die terughoudendheid, met de economische tegenwind in China en Europa", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als je naar de daling van de Duitse fabrieksorders over juli kijkt, die vandaag uitkwamen, dan lijken die een heel aardig beeld te schetsen van de huidige situatie", aldus Mevissen. "Wij denken nog altijd dat de euro vanaf dit niveau verder kan dalen ten opzichte van de dollar".

Bedrijfsnieuws

Grote namen in de techsector zoals Nvidia en Apple verloren terrein.



Apple daalde 3,6 procent, nadat The Wall Street Journal rapporteerde dat China werknemers van centrale overheidsinstanties heeft bevolen iPhones en andere apparaten van buitenlandse merken niet voor het werk te gebruiken of mee te nemen naar kantoor. Nvidia verloor 3 procent.

AMC verloor 37 procent. Het bedrijf gaat mogelijk tot 40 miljoen aandelen verkopen, of 7,7 procent van het uitstaande kapitaal. GameStop, een ander hype-aandeel voor kleine beleggers, sloot 2,5 procent lager en steeg 10 procent na resultaten nabeurs.

De aandelen van Roku sloot 3 procent hoger, nadat het streamingplatform aankondigde 10 procent van zijn personeel ontslaan om de stijgende kosten te beheersen. Ook verhoogde het bedrijf de outlook voor het derde kwartaal.

Harley-Davidson won 3 procent. Het bestuur keurde een extra aandeleninkoop goed.

Het aandeel Amazon daalde met 1,4 procent. The Wall Street Journal meldde dat toezichthouder FTC van plan is later dit jaar een rechtszaak tegen het bedrijf aan te spannen. De toezichthouder heeft de afgelopen jaren gekeken of het bedrijf daadwerkelijk de voorkeur geeft aan eigen producten op zijn platforms.

Dominion Energy zei dinsdag dat het verschillende aardgasactiviteiten wil verkopen aan Enbridge voor 9,4 miljard dollar. De aandelen van Enbridge daalden 6 procent, terwijl Dominion in de vroege handel nauwelijks in beweging kwam.

De aandelen van het betalingsbedrijf Block, dat voorheen bekendstond als Square, daalden met 2 procent op een hoog volume. Het aandeel verloor dit jaar al meer dan 6 procent, na een onderzoek door shortbelegger Hindenburg Research.

Correctie: vanwege titel