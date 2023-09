ING: ASR blijft profiteren van overname Aegon Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ING blijft positief over het aandeel ASR Nederland na de halfjaarcijfers en ziet veel kansen op meer positief nieuws naar aanleiding van de overname van Aegon Nederland. Dit schreef de bank maandag in een rapport, waarin het koopadvies en koersdoel van 49,00 euro werden gehandhaafd. Voor 2023 rekent ING erop dat ASR 900 miljoen tot 925 miljoen euro aan kapitaal zal genereren, waaraan Aegon Nederland 300 miljoen tot 325 miljoen zal bijdragen in de tweede helft van het jaar. Voor 2024 stijgt het bedrag volgens de bank naar 1,31 miljard euro, met een bijdrage van 650 miljoen euro van Aegon Nederland in het hele jaar. ING-analist Jason Kalamboussis verwacht dat Aegons bankonderdeel Knab zal worden verkocht, en denkt dat dit beter snel kan worden gedaan, op een gunstig moment in de rentecyclus. Dit zou 770 miljoen euro kunnen opbrengen. De CEO van ASR noemde de Nederlandse markt voor schadeverzekeringen nog niet zo winstgevend als de Noord-Europese, maar hij ziet het wel die kant op gaan, nu twee derde van de markt door drie spelers wordt verdeeld. De prijzen voor schadeverzekeringen voor bedrijven zouden begin volgend jaar met meer dan 10 procent omhoog gaan, na de prijsverhoging met bijna 5 procent voor de particuliere schadeverzekeringen. In de levensverzekeringsmarkt zullen werkgevers een jaar tot anderhalf jaar nodig hebben om plannen te maken nu het nieuwe pensioenstelsel is aangenomen, maar de druk ligt bij de werkgevers, volgens ASR. De verzekeraar zal daarbij nog twee jaar het merk Aegon Pensioenen gebruiken, om te profiteren van de tractie die dit merk nu heeft. Hier zal NN Group de voornaamste concurrent zijn, terwijl er twijfels zijn over het vermogen van Vivat om mee te dingen naar kleinere pensioenfondsen. Voor resterende woekerpolisclaims rekent ING op een voorziening van 175 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.