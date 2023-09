Shell verkoopt deel van Britse en Duitse retailactiviteiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell verkoopt zijn retailactiviteiten op het vlak van energie voor thuisgebruik in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan Octopus Energy. Dit maakte Shell vrijdag bekend, zonder financiële details te geven. Het gaat om de levering van energie, gas en breedbanddiensten aan circa 2 miljoen huishoudens. Octopus is een energieretailer die in vijftien landen zaken doet. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. In juni liet Shell al weten deze retailactiviteiten te willen verkopen. Ook de Nederlandse tak zal worden verkocht. Bron: ABM Financial News

