Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 120,00 naar 108,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. Analist Sebastian Bray denkt dat het aandeel meer dan 50 procent is gedaald vanaf het hoogtepunt en nu rijp is voor een herstel. Desalniettemin begrijpt hij waarom beleggers negatief reageerden op de halfjaarcijfers van begin augustus. De nettoschuldverwachting van DSM voor eind 2023 van 3,4 miljard euro, exclusief 750 miljoen euro hybride obligaties, lijkt 1 miljard euro hoger te zijn dan de markt had verwacht. Dit werd vooral gedreven door een combinatie van een hoger werkkapitaal en de omvang en timing van transactiekosten, aldus Bray. In de outlook voor de nettoschuld lijkt ook een ‘buffer’ van 200 miljoen euro te zijn meegenomen voor mogelijke overnames in de tweede helft van 2023. De prestaties van de oude DSM-activiteiten in 2023 waren matig, waarbij de EBITDA in 2023 waarschijnlijk met ruim 30 procent op jaarbasis zal dalen, voornamelijk als gevolg van een tegenwind van bijna 400 miljoen euro door de lagere vitamineprijzen, aldus Bray. Over het samengaan met Firmenich is de analist te spreken gezien de recente cijfers van het bedrijf eindigend op 30 juni 2023 en het doel om de volatiliteit in de resultaten van DSM te verlagen. De verwachte kostensynergie zal waarschijnlijk een verzekering zijn tegen onvoorziene ongelukken of marktaandeelverlies, aldus de analist. Berenberg verlaagde de raming voor de winst per aandeel in 2023 als gevolg van lagere vitamineprijzen, in combinatie met hogere belasting- en financieringskosten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.