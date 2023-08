Drie nieuwe orders voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Maker van elektrisch aangedreven bussen Ebusco heeft van Zero Emission Services drie nieuwe orders ontvangen. Dit maakte de beursgenoteerde bussenbouwer uit Deurne dinsdag bekend, zonder verdere financiële details te verstrekken. Het gaat om een Discharge Station, een Charging Station en maximaal vijftien Docking Stations. Van die laatste zijn er vijf nog in optie. ZES levert verwisselbare energiecontainers voor nieuwe en bestaande binnenvaartschepen. Financiële details meldde Ebusco dinsdag niet. Bron: ABM Financial News

