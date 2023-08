Beursblik: NN Group genereert minder kapitaal

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal dinsdag bekendmaken dat de operationele kapitaalaanwas in de eerste helft van het jaar iets lager was dan een jaar eerder, terwijl ook de kaspositie en solvabiliteit iets lager zullen zijn dan eind 2022. Dat is de verwachting van analisten, gepubliceerd door de verzekeraar op zijn website.

De analisten verwachten in doorsnee dat NN Group 875 miljoen euro aan kapitaal genereerde, iets minder dan de 899 miljoen euro een jaar eerder.

Vooral de Nederlandse levensverzekeringen brachten minder nieuw kapitaal in het laatje, met een daling van 580 naar 537 miljoen euro, is de verwachting van analisten. De niet-levensverzekeringen, met name de schadeverzekeringen, brachten juist meer op, naar verwachting, namelijk 159 miljoen euro, tegen 144 miljoen euro een jaar eerder.

De solvabiliteit daalt van 197 procent eind vorig jaar naar 192 procent, met dertien schattingen die niet erg uiteenlopen, namelijk van 190 tot 196 procent.

De kaspositie in de holding daalt naar verwachting van 2,1 miljard eind vorig jaar tot 1,85 miljard euro.

Het interimdividend zal omhoog gaan van 1,00 naar 1,12 euro per aandeel, is de verwachting, hoewel enkele analisten op 1,11 euro rekenen.

Analisten van ING merken op dat NN Group voor het eerst rapporteert volgens de nieuwe regels IFRS 17, waardoor de verwachtingen aanzienlijk kunnen afwijken van de te publiceren cijfers. De hogere rente is gunstig voor de kapitaalpositie van de levensverzekeringen, denkt de bank.

ING voorspelt een stabiele aanwas van kapitaal, maar een halvering van het nettoresultaat tot 868 miljoen euro, van 1,74 miljard euro een jaar eerder. Dit komt vooral omdat NN Group vorig jaar iets meer dan 1 miljard euro winst boekte op desinvesteringen.

Berenberg noemt het aandeel NN Group ongebruikelijk ondergewaardeerd op basis van de sterke kasstroom en een dito verwachte teruggave van kapitaal via dividenden en aandeleninkopen. Het dividendrendement kan stijgen van 9,0 procent dit jaar tot meer dan 10 procent in 2025, denken de analisten. De jaarlijkse 250 miljoen euro aan aandeleninkopen leggen daar nog eens 2,7 procent rendement bovenop en in 2025 zou daar zelfs nog eenmalig 500 miljoen euro bij kunnen komen, volgens Berenberg, wat het rendement in dat jaar richting 19 procent zou brengen.