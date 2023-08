Hoofd Trading vertrekt bij Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Folkert Joling heeft besloten af te treden als Chief Trading Officer en bestuurslid van Flow Traders Ltd. Dit maakte het handelsbedrijf maandagochtend voorbeurs bekend. Joling draagt de komende weken zijn taken over tot het einde van zijn bestuurstermijn op 15 september aanstaande. Hij heeft besloten om andere doelen buiten Flow Traders na te streven. De leden van het Global Executive Committee verantwoordelijk voor Trading en Technology, zullen de taken van Joling overnemen. Flow Traders maakte ook bekend dat het haar Global Executive Committee versterkt met de benoeming van Bill Stush, die de ontwikkeling van de Amerikaanse groeistrategie van Flow Traders zal leiden. Andere benoemingen zijn die van Tamara Maris-Mravunac en Aaron Dimitri, die zich zullen concentreren op het versterken van de wereldwijde risico- en compliance-functies van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

