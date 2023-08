Flinke omzetstijging voor Royal Delft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft in de eerste helft van 2023 ruim een kwart meer omzet behaald, vooral dankzij groei in het toeristische segment, terwijl het resultaat daalde door hogere verkoopkosten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de porseleinspecialist uit Delft. De omzet steeg met 26 procent, van 3,32 naar 4,18 miljoen euro. Het nettoresultaat van de maker van Delfts Blauw aardewerk daalde van 236.000 naar 104.000 euro. Het bedrijfsresultaat daalde ook, van 454.000 naar 275.000 euro, onder andere door het wegvallen van 210.000 euro aan subsidiebaten in verband met de coronacrisis. "We merken nog steeds dat het resultaat onder druk heeft gestaan door voortdurende prijsstijgingen", stelde CEO Henk Schouten. Dit kon deels worden opgevangen door sterke omzetgroei. "De investeringen die vorig jaar zijn gedaan hebben een positief effect gehad op de bezoekersaantallen." De nieuwe winkel op de markt in Delft leverde ook een positieve bijdrage aan de omzetgroei. Vooruitblik De voorgenomen investering in het pand in Utrecht zal in de tweede helft van het jaar worden afgewikkeld. Het bedrijf zet in op verdere groei van de bezoekersaantallen en van het zakelijke segment. Door de stijgende kosten blijft het resultaat onzeker, waarschuwde Royal Delft. Een concrete outlook werd niet verstrekt. Bron: ABM Financial News

