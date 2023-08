Update: Duitse economie ziet krimp versnellen

Ach, wat doen PMI’s ertoe. Of een recessie die de potentie heeft om te slaan in een catastrofale schuldencrisis aangezien dat probleempje met die berg nooit is opgelost. Allemaal onbelangrijk. Het gaat om AI-fantasie en een kwartje rente meer of minder. Nou ja, totdat natuurlijk blijkt dat de staat van de economie er toch wel ietsie pietsie toe doet. En dat dat volledig uit de lucht gegrepen herstel in de tweede helft van dit jaar er niet komt. Want een wereldeconomie die zucht onder (nog steeds) hoge inflatie en nog hogere schulden en toch zonder enige stimulans op wonderbaarlijke wijze gaat herstellen..proest! Conclusie: blind achter de US futures aan..buy buy buy!