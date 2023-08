Shell ontvangt definitieve biedingen voor Britse gasactiva Noordzee - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft het aantal bieders voor zijn Britse gasvelden in de Noordzee teruggebracht tot drie laatste kanshebbers. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de situatie. Perenco sa, Ithaca Energy plc and nieuwkomer Viaro Energy Ltd. hebben een bod uitgebracht op een pakket aan Britse activa, waaronder het gasveld Leman Alpha, het Clipper-veld en de Bacton-gasterminal, meldden de bronnen. De activa kunnen worden gewaardeerd op ongeveer 600 tot 800 miljoen dollar, zei één van de bronnen. Vertegenwoordigers van Shell, Perenco, Ithaca en Viaro weigerden commentaar te geven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.