Citi verlaagt koersdoel Adyen fors

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.050 naar 750 euro met een herhaling van het verkoopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse bank. "Adyen rapporteerde een grote misser [vorige week] en tijdens de toelichting deed het bedrijf weinig om de zorgen van beleggers over de concurrentie en kostendruk weg te nemen", schreven de analisten van Citi. De bank zat met zijn taxaties al onder de analistenconsensus, maar besloot na de halfjaarcijfers om de taxaties voor Adyen nog verder te verlagen. En ondanks de enorme koersdaling van het aandeel besloot Citi om het verkoopadvies te handhaven. De vertraging in de betaalvolumes is volgens Citi structureler van aard en de bank blijft sceptisch over een versnelling van de betaalspecialist richting de langetermijndoelen. Ook blijven de waarderingen volgens Citi hoog. Het aandeel Adyen daalt maandag nog eens 5,3 procent naar 825,40 euro. Bron: ABM Financial News

