AEX licht lager geopend, Adyen daalt na enige aarzeling verder

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag zoals verwacht licht lager geopend. Net na 09.00 uur noteerde de AEX 0,3 procent lager op 735,32 punten. In de hoofdindex was Adyen aanvankelijk één van de weinige stijgers, met een plus van 3,5 procent, maar deze winst sloeg al gauw weer om in verlies. Donderdag verloor het betaalbedrijf bijna 40 procent aan beurswaarde na slecht ontvangen halfjaarcijfers. Berenberg haalde het aandeel vrijdag van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel. Deutsche Bank hield het bij een stevige koersdoelverlaging, maar vindt het aandeel nog steeds koopwaardig. ASML en ASMI doen het goed, na de cijfers van Applied Materials van donderdagavond. Ook Aegon en Philips stijgen. In de Midkap ging Eurocommercial ruim een procent hoger, maar waren de winsten verder bescheiden. Galapagos en Flow Traders wisten ook in het groen te blijven. Alfen leverde anderhalf procent in en Basic-Fit bijna 2 procent. H Bij de kleine fondsen viel Fastned positief op, met een plus van 2 procent, nadat het snellaadbedrijf donderdag ook al beloond werd voor zijn halfjaarcijfers, waarbij voor het eerst een positief resultaat werd geboekt. Ook Pharming en OCI stonden kort na de opening licht hoger. Accsys leverde ruim anderhalf procent in en ook Brunel en BAM verloren meer dan een procent terrein. Bron: ABM Financial News

