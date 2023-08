Berenberg haalt Adyen van de kooplijst en halveert koersdoel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen bijna gehalveerd, van 1.950 naar 1.095 euro, wat resulteerde in een adviesverlaging van Kopen naar Houden. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. Analist Tammy Qiu schreef vrijdag dat zij zorgen heeft over de omzet en de marges van Adyen, nadat de betaalspecialist donderdag met halfjaarcijfers kwam die het aandeel bijna 40 procent deden dalen. "De halfjaarresultaten op donderdag toonden dat de omzetgroei is vertraagd en dat zal nog erger worden totdat de investeringen [in personeel] effect beginnen te sorteren", denkt Qiu. In de eerste zes maanden groeide de omzet van Adyen met ruim 20 procent op jaarbasis. "Dat is veel lager dan de groei van 40 procent en meer in de voorgaande jaren", aldus de analist van Berenberg. Zij wijst daarvoor op de toegenomen concurrentie, vooral in de VS, onder meer van Braintree. Voor 2023 rekent Berenberg op een omzet voor Adyen van 1,64 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 748 miljoen euro. Het aandeel Adyen daalde donderdag met 39,0 procent naar 898,40 euro. Bron: ABM Financial News

