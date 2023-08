Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Berenberg heeft het koersdoel voor Avantium verlaagd van 4,70 naar 4,40 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Andres Castanos-Mollor. Hij gelooft dat het bedrijf in het vierde kwartaal 50 miljoen zal ophalen, waar eerst op 40 miljoen euro was gerekend. Dit bedrag zou voldoende moeten zijn om Avantium in staat te stellen het punt te bereiken waarop PEF op grote schaal wordt geproduceerd in de tweede helft van 2024. Castanos-Mollor denkt dat de plannen tijdens een beleggersdag in het laatste kwartaal van dit jaar worden aangekondigd. De resultaten van Avantium in de eerste helft van 2023 waren volgens Berenberg operationeel zwak, aangezien de totale kosten bleven stijgen en de afwerking van het orderboek van de divisie R&D Solutions vertraging heeft opgelopen door verstoringen in de aanvoerketen. Avantium heeft anderzijds bevestigd dat de bouw van zijn vlaggenschip FDCA-fabriek op schema blijft, zodat de productie in de tweede helft van 2024 zou kunnen starten. Berenberg denkt dat dit de belangrijkste succesfactor voor het bedrijf is. Licenties kunnen evenwel pas worden verkocht nadat Avantium heeft aangetoond dat het de technologie FDCA op industriële schaal en tegen concurrerende kosten kan produceren. Bron: ABM Financial News

