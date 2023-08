Beursblik: solide cijfers bij BAM verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft een solide halfjaar achter de rug. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van de bouwer op donderdag. De door BAM zelf verzamelde analistenconsensus mikt op een aangepaste EBITDA van 124 miljoen euro in de eerste helft van 2023 met een marge van 4,1 procent, op een omzet van iets meer dan 3 miljard euro. ING verwacht een solide operationele prestatie in het eerste halfjaar en mikt, net als de consensus, op een aangepaste EBITDA van 124 miljoen euro. Ten aanzien van de omzet is de bank wat terughoudender, met 2,8 miljard euro. De marge kwam volgens ING uit op 4,2 procent. ING zal donderdag vooral letten op het aantal verkochte huizen op de Nederlandse woningmarkt. Hierbij verwacht de bank een lagere resultaatbijdrage dan voorheen. Ook zullen de analisten hoe probleemprojecten uit het verleden zich ontwikkelen en of er geen nieuwe problemen zijn ontstaan. Over 2023 zal BAM volgens ING een dividend uitkeren van 0,16 euro per aandeel. "Een erg aantrekkelijk rendement van 8,0 procent." De analistenconsensus rekent voor 2023 op een omzet van 6,2 miljard euro met een aangepaste EBITDA van 262 miljoen euro en een marge van 4,2 procent. De nettowinst komt volgens de analisten dit jaar uit op 106 miljoen euro. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Bron: ABM Financial News

