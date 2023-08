Weer krimp Nederlandse economie: -0,3%

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal opnieuw gekrompen. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het bruto binnenlands product daalde met 0,3 procent in vergelijking tot het eerste kwartaal, toen er een daling van 0,4 procent op kwartaalbasis werd opgetekend.

De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens, aldus het CBS.

De Nederlandse krimp van 0,3 procent valt op in vergelijking met de economische ontwikkeling in de omringende landen. In Frankrijk en België groeide de economie in het tweede kwartaal van 2023 met respectievelijk 0,5 en 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De Duitse economie stagneerde met een groei van 0 procent. Gemiddeld bleef het bruto binnenlands product in de Europese Unie gelijk aan dat in het voorgaande kwartaal.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de Nederlandse economie in het tweede kwartaal ook met 0,3 procent. Het is voor het eerst in ruim twee jaar dat de omvang van de economie kleiner was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, aldus het CBS.