'Samsung Electronics verkoopt aandelen ASML' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft circa 3,55 miljoen aandelen ASML verkocht gedurende het tweede kwartaal. Dit schreef het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap woensdag. Het persbureau baseert zich daarbij op een halfjaarrapport van Samsung. Op de website van Samsung staat dat het bedrijf eind maart nog 6,29 miljoen aandelen ASML had. Een resterend belang van 2,75 miljoen aandelen zou betekenen dat het belang in ASML is teruggevallen tot 0,7 procent. Volgens Euronext staan er ruim 403 miljoen aandelen ASML uit. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.